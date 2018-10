Projeto Centenário é desenvolvido por escola de Itaiópolis

Em comemoração ao centenário do município, o projeto visa resgatar as origens e tradições dos primeiros imigrantes que vieram colonizar nossa região

Este projeto foi desenvolvido no Centro de Educação Infantil “Crescer” em razão das comemorações que já estão acontecendo e outras que estão por se concretizar, acerca do centenário do município de Itaiópolis/SC, que no dia 28 de outubro comemora os cem anos de emancipação político-administrativa.

O intuito deste projeto foi de resgatar as origens e tradições dos primeiros imigrantes que vieram colonizar esta região.

O desenvolvimento deste município durante grande período foi dado por imigrantes poloneses e alemães.

O projeto foi desenvolvido pela turma do maternal e pré-escolar do Centro de Educação Infantil Crescer, com crianças da faixa etária de 4 a 6 anos.

O projeto teve início em agosto e se estenderá até o fim das comemorações, tendo como principal referência o resgate das tradições Itaiopolenses.

O projeto foi desenvolvido pelas professoras Ana Paola Lansky, Angélica Schultz, Claudenice Stoebel e Elisangela Kuchler e o apoio de todas as funcionárias deste CEI.