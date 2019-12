Projeto incentiva alunos do CEI Vila Nova a comer alimentos saudáveis

Compartilhar no Facebook

O CEI Vila Nova desenvolveu durante o ano letivo o Projeto ‘Alimentação Saudável’ na Turma I do Maternal II.

O objetivo do projeto foi de conscientizar as crianças quanto aos benefícios de se ter uma alimentação saudável e experimentar os diferentes tipos de alimentos.

Finalizando o Alimentação Saudável os professores promoveram um piquenique com as crianças, onde elas puderam experimentar uma variedade de frutas que são fontes de vitaminas, sais minerais e fibras, além de possuírem nutrientes essenciais a diversas funções do organismo.