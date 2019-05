Projeto Maleta Viajante na Escola Renascer

A Escola Municipal Renascer de Itaiópolis está desenvolvendo um projeto de leitura com os alunos do 2° ano, onde estes escolhem da maleta um livro para ler em casa, fazem a leitura com a família, produzem um desenho após a interpretação da história e socializam em sala de aula com os colegas.

O projeto tem como objetivo desenvolver o gosto pela boa leitura e estimular a criatividade dos alunos. Além da participação e Integração dos pais na vida escolar dos filhos, que participam do projeto fazendo a leitura desses livros em casa, proporcionando assim um momento prazeroso com os filhos.