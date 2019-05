Projeto SESC Saúde da Mulher encerrou em Itaiópolis sendo o primeiro município premiado

No dia 09 de abril de 2019, encerrou-se o projeto Saúde da Mulher em parceria com o Sesc. O caminhão esteve no Município no período de 05 de fevereiro a 09 de abril de 2019 e no total foram realizados 717 exames de mamografia, 567 exames de preventivo de câncer de colo de útero e 87 ações educativas em saúde, sendo abordada 2.421 participantes entre eles crianças, adolescentes, adultos, idosos, profissionais de saúde, professores entre outros.

A ação gerou frutos positivos ao município de Itaiópolis, foi parabenizado e premiado com o certificado de reconhecimento pela excelência no engajamento da população no projeto itinerante Sesc Saúde da Mulher, sendo o primeiro Município de Santa Catarina a ser premiado.

O secretário municipal de Saúde, Felipe Tavares, agradece o projeto Sesc Saúde da Mulher e todos os profissionais envolvidos que contribuíram para o sucesso desse engajamento de agendamento de exames. Ainda parabeniza a população de mulheres, que procuraram as suas referidas unidades de saúde e realizaram os exames, isso mostra o real comprometimento com o cuidar da saúde.

