Reforma da academia da saúde do bairro Bom Jesus em Itaiópolis

O programa Academia da Saúde foi lançado pelo Ministério da Saúde (MS), em 2011, como estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado para os municípios brasileiros. O programa Academia da Saúde adota uma concepção ampliada de saúde e estabelece como ponto de partida o reconhecimento do impacto social, econômico, político e cultural sobre a saúde.

Pensando no bem estar da população e na prática de hábitos saudáveis a Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último mês as trocas dos aparelhos do polo de academia da saúde, implantada no polo no bairro Bom Jesus. Segundo o secretário de Saúde, Felipe Tavares, “este ambiente é bastante harmonioso, muitas pessoas utilizam este lugar para realizar caminhada e ainda utilizar os aparelhos da Academia de Saúde para uma prática esportiva ou alongamento”.

É importante mantermos em boas condições, por esse motivo a nossa preocupação com a troca desses materiais. Agora estão novos novamente para que todos possam usufruir. Finaliza Felipe Tavares, secretário de saúde.