A Prefeitura de Itaiópolis anunciou que a Secretaria de Obras finalizou as obras de reforma de três importantes pontes do interior do município – ponte do rio da Lousa, rio do Toldo e uma na localidade de Santos Dumond sobre o rio Negrinho com 6 metros de comprimento por 2,5 metros de altura.

Segundo a Secretaria de Obras toda a plataforma da ponte foi trocada por madeiras de Eucalipto. Além da recuperação das pontes foram executas obras nos bueiros.