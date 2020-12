As contas anuais apresentadas pelo prefeito, Reginaldo José Fernandes Luiz, foram aprovadas pelo Ministério Público de Contas de Santa Catarina e também pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, terminando assim o seu mandato com as contas de 2017, 2018, 2019, aprovadas.

Segundo o prefeito, “Isto demonstra a nossa excelente gestão, fazendo uma administração com honestidade e respeito pelo dinheiro público perante os munícipes Itaiópolenses”.