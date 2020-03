Representantes das associações empresariais do planalto norte participam de plenária em Itaiópolis

Liderados pelo vice-presidente regional, Altair Ruthes e pelo presidente Jonny Zulauf, os presidentes das associações empresariais do Planalto Norte reuniram-se na terça-feira (10/3) em Itaiópolis para discutir o desenvolvimento regional.

No encontro os representantes se atualizaram sobre as atividades da Facisc, como por exemplo, o projeto Juntos Somos Mais, expondo as ações planejadas para o desenvolvimento das entidades do Sistema. “Todos queremos defender os interesses dos empresários, promover a atividade econômica e cooperar mutuamente para crescer, por isso é importante o envolvimento de todos os que estão à frente das entidades pois isso tem impacto direto nos resultados”, destacou o presidente Jonny Zulauf.

A reunião também contou com a presença dos representantes regionais do Conselho Estadual da Mulher Empresária (CEME), do Conselho Estadual do Jovens Empreendedores (Cejesc) e da equipe de consultores da Facisc, que também relataram as últimas atividades na região.