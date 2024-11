Rompecabeza: professor Mateus Bonez reúne três escolas durante evento em Itaiópolis

No dia 14 de novembro, o distrito do município de Itaiópolis foi palco de um evento inesquecível liderado pelo professor Mateus Bonez, que reuniu três escolas em um dia de aprendizado, cultura e interação. O encontro foi marcado por momentos emocionantes, destacando o potencial educativo e social das atividades promovidas.

O evento começou com uma apresentação memorável do coral da EEB Odir Zanelatto, que trouxe ao público uma performance que emocionou e cativou a todos. Com músicas que celebravam a diversidade cultural e o espírito de união, os alunos arrancaram aplausos calorosos e deram o tom especial para a programação do dia.

A gamificação foi o grande destaque do evento, onde as escolas EEB Antônio Blaskowski e EEB Paulo Cristiano Heyse duelaram em uma competição repleta de conhecimento e estratégia. As provas foram inspiradas no projeto Rompecabeza, idealizado pelo professor Genilson Guenze e reformulado para essas turmas pelo professor Mateus, com desafios que testaram habilidades em diversas áreas, como espanhol, conhecimentos gerais, matemática e música.

Após uma disputa acirrada, a EEB Antônio Blaskowski sagrou-se campeã, demonstrando grande engajamento e trabalho em equipe. Contudo, a performance da EEB Paulo Cristiano Heyse também foi digna de destaque, alcançando o segundo lugar com uma participação brilhante e muito esforço coletivo. O professor Mateus fez questão de ressaltar a importância de ambas as escolas no evento, afirmando que “o verdadeiro prêmio foi a troca de experiências e a união entre os alunos.” O evento contou também com a banda Dalle Maria que trouxe um rock para a comunidade. E ao final, a Família Mikley animou com sua música raiz.

Com o apoio das direções escolares e da comunidade, e também do Banco Cresol Moema, o evento mostrou como a educação pode ser transformadora, proporcionando momentos de integração e valorização do esforço conjunto. Ao final, todos os participantes saíram vencedores, carregando na bagagem mais do que troféus: lições de superação, convivência e aprendizado.

Este foi, sem dúvida, mais um marco na trajetória do professor Mateus Bonez que continua inspirando educadores e alunos.

TÉCNICA:

IDEALIZAÇÃO NESTE FORMATO

PROFESSOR MATEUS CÂNDIDO DO ROSÁRIO BONEZ

DISCIPLINA

LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL

DIREÇÃO ESCOLAR

EEB ANTÔNIO BLASKOWSKI

LUCIANO PAINKO

EEB ODIR ZANELATTO

JULIANA KRUGER

EEB PAULO CRISTIANO HEYSE

ALINE JUDITE VALIATTI

PEDAGÓGICO

LUCIANO PAINKO

ISABEL STOLTZ

BRENDON MUELLER

SIMÉLI KREDENS

ELZA KOCIOLEK

LUCIMARA MAIA

TATIANE NIECZAK

MARCIA SZOTAK

IDEIA ORIGINAL

GENILSON GUENZE

SEGUINDO NORMAS DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

BNCC

EXERCÍCIOS NO PROJETO DE

MATEMÁTICA (ENEM)

CONHECIMENTOS GERAIS (CULTURA POP)

MÚSICA (SOMENTE BRASILEIRA)

CONVIDADOS ESPECIAIS:

ROSELÍ OLEINIK

JANETE LAY

GENILSON GUENZE

JOSETE HAUBRICHT

SUELEN DROZCZAK

ADRIELE VOZNIACK

SOLANGE MAFRA

ISABEL SZTOLTZ

MARISETE RUTHES

SIMÉLI KREDENS

ELZA KOCIOLEK

JULIANA KRUGER

ALINE VALIATI

LUCIANO PANKIO

MÚSICOS CONVIDADOS:

CORAL EEB ODIR ZANELATTO

DALLE MARIA

FAMÍLIA MIKLEY

SOM:

ALYSSON JORGE

APOIO:

CRESOL