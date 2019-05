Saúde de Itaiópolis realiza reforma em Unidades Básicas de Saúde

Compartilhar no Facebook

Recentemente as unidades de saúde de Bom Sucesso e Rio do Veado passaram por reformas. Foram realizadas reformas internas e pintura externa com o intuito de poder proporcionar a população dessas comunidades um espaço digno e agradável para atendimentos.

Ainda em conversa com membros da equipe do ESF Moema, o secretário municipal de Saúde Felipe Tavares, solicitou que a equipe se organize para que seja realizado atendimentos médicos, de enfermagem, entrega de medicamentos, aferição de pressão, glicemia, teste rápido e vacinas em intervalos quinzenais.

O objetivo das reformas é proporcionar à população dessas comunidades um espaço digno e agradável para os atendimentos. “Acredito que será importante para essas comunidades que estes atendimentos sejam realizados o mais próximos de suas casas, hoje sabemos que muitos pacientes possuem dificuldades de acesso ou até mesmo de locomoção, assim queremos contribuir para que possam cuidar da sua saúde” – reforça Felipe Tavares.