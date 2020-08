Secretaria de Educação de Itaiópolis conseguirá cumprir as 800 horas letivas em 2020

Neste mês de agosto entrou em vigor em Itaiópolis a Resolução SME/CME nº 004/2020, que estabelece a Reorganização do Calendário Escolar do ano de 2020, em virtude da manutenção da suspensão das aulas presenciais diante da Pandemia, com a finalidade de cumprir as 800 horas letivas anuais exigidas pelo Ministério da Educação, mesmo diante da atipicidade desse ano de 2020.

Produzida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte e aprovada em reunião on-line pelo Conselho Municipal de Educação ainda no mês de julho, o documento foi impresso e repassado a todas as escolas da rede municipal de ensino em envelopes contendo também uma pequena lembrança aos professores e diretores em reconhecimento ao esforço de todos e à dedicação aos seus alunos.

A nova resolução foi produzida em atendimento às orientações contidas no Parecer nº11/2020 do Conselho Nacional de Educação. Além dessas orientações, a decretaria também se baseia nas orientações repassadas pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam), pela Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte) e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC), sempre baseando-se nas legislações em vigor e seguindo os protocolos emitidos pelos órgãos da Saúde de prevenção e combate à disseminação do novo coronavírus.

Diante da agilidade da equipe da secretaria e dos integrantes do Conselho de Educação ao tomar decisões e elaborar e aprovar documentos, normas e orientações conforme o ritmo das mudanças e das possibilidades que também se abriram com o ensino não presencial e o uso das tecnologias como, por exemplo, a contratação da Plataforma de Ensino “EadResolve”, Itaiópolis está se destacando entre os municípios da região do Planalto Norte na área da educação, vindo a ser, dentre esses, o primeiro Município a fechar o ano letivo de 2020 cumprindo integralmente as 800 horas.

“Essa conquista se deve à competência da nossa equipe integrante da secretaria, que se mostra pronta a auxiliar no que lhe compete e atenta às novas orientações que surgem e também aos nossos diretores, professores, pais e alunos, que mesmo num período desafiador como o que estamos vivendo se mostram interessados, comprometidos e preocupados em manter o ritmo educacional no período de isolamento. Graças aos esforços de todos vocês conseguiremos passar essa fase com bons êxitos. Sabemos que a educação não presencial não se compara à rotina presencial, mas todos dedicando o seu melhor agora evita-se maiores prejuízos depois”, pondera a Secretária Marlete Arbigaus.

Fonte: Secretaria Municipal de Eucação e Esporte de Itaiópolis