Secretaria de educação disponibiliza plataforma de ensino digital à rede municipal de Itaiópolis

A plataforma de ensino digital “Ead RESOLVE” inicia como método de ensino não presencial para os alunos da Rede Municipal de Itaiópolis/SC a partir do dia 1º de junho de 2020, como recurso encontrado pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte para manter a oferta da educação básica em Itaiópolis, mesmo à distância, nesse período de pandemia.

Segundo a secretária municipal, Marlete Arbigaus, “O desenvolvimento do trabalho escolar por meio de atividades não presenciais com o uso da Plataforma “EadRESOLVE” visa, em primeiro lugar, que se evite o retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, o que pode levar posteriormente à evasão e ao abandono dos estudos pelos alunos de 04 a 17 anos, aos quais é obrigatória a formação escolar básica”.

Essa plataforma de ensino tem cunho pedagógico e permite a interatividade entre os professores, alunos e pais/responsáveis que terão acesso por login e senha.

Para o correto uso de todos os recursos disponíveis na plataforma, os professores da rede municipal de ensino de Itaiópolis receberam capacitação da empresa contratada. Cada escola também terá dois responsáveis pelo contato com os professores e alunos, que terão acesso a solicitação de Suporte da empresa em caso de dificuldades ou problemas na plataforma digital.

Para que os alunos de baixa renda que têm acesso à Internet em seus lares, mas que a família não tenha condições de adquirir um aparelho eletrônico compatível ao uso da plataforma de ensino, a Secretaria irá fornecer aparelhos tablets mediante avaliação por estudo socioeconômico e parecer social realizado por assistente social do município.

Ressalta-se que os aparelhos tablets, pós-pandemia, serão utilizados dentro das unidades escolares ou pelos mesmos alunos, em contraturno escolar, caso permaneçam as atividades não presenciais, como atividade complementar, para se atingir a carga horária mínima anual de oitocentas (800) horas.