Secretaria de Saúde de Itaiópolis busca melhoraria no atendimento à população

Nas últimas duas semanas o secretário Municipal de Saúde de Itaiópolis Felipe Tavares, realizou visitas em todas as unidades de saúde. Sua intenção era chegar antes mesmo da abertura da unidade e verificar a quantidade de usuários que aguardavam para atendimento e o tempo de espera e ainda verificar as necessidades elencadas por eles.

Além das necessidades da população com relação ao atendimento, Felipe conversou com as equipes ou parte delas, onde ouviu as necessidades para a melhoria da qualidade do atendimento, suas estruturas e condições de trabalho dos servidores municipais. Felipe ainda comentou sobre a importância de trabalhar com o agendamento de consultas a usuários, diminuindo assim as filas imensas no início ou até mesmo antes do expediente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Verificou-se que todas as unidades de saúde, trabalham com a livre demanda ou demanda espontânea no período da manhã, ou seja, aquele usuário que comparece na Unidade inesperadamente, seja por problemas agudos ou por motivos que o próprio paciente julgue necessidade de saúde. Neste caso todos os usuários serão atendidos e quando o limite diário de consulta for insuficiente para atende-lo, os usuários serão ouvido e podem agendar suas consultas para um outro momento sem ser necessário retornar ao seu domicilio sem atendimento ou ter que procurar a Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.

“Enfatizamos que muitos problemas de saúde, não emergenciais podem ser resolvidos com esta forma de atendimento, consulta agendada ou programada. Tais como renovação de receitas, solicitação ou amostra de exames, consulta de rotina etc. Lembramos ainda que os atendimentos na Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio é apenas para Urgência e Emergência, que diferente disso os casos devem ser tratados na Unidade Básica de Saúde” – explicou Felipe.

Alertou também que ao precisar de atendimento na unidade de saúde, procure e converse com servidores, verifique se a sua necessidade não pode ser agendada. Evite levantar muito cedo para procurar a unidade de saúde. Evite transtornos e filas. SUS para todos.