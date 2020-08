Compartilhar no Facebook

Na próxima quarta-feira (2) a Prefeitura de Itaiópolis em parceria como o Sebrae/SC promovem Seminário de Planejamento Participativo do Plano Municipal de Turismo Sustentável.

A ação faz parte da estrutura do Plano Municipal de Turismo e visa validar o diagnóstico e a Análise SWOT do turismo no município.

No seminário serão apresentados a metodologia de trabalho, o diagnóstico do turismo em Itaiópolis e a analise SWTO.