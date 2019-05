Nesta semana os funcionários das Secretarias de Obras e de Educação participaram do curso sobre operação e manutenção de roçadeiras.

O curso foi oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e pelo Sindicato Rural de Itaiópolis em parceria com a Prefeitura Municipal.

O objetivo do curso foi capacitar os servidores na utilização e no emprego do equipamento, para que eles executem os serviços com mais segurança e eficiência.