Senar/SC qualifica mais de mil produtores rurais em Itaiópolis e região

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina (Faesc), atua com ações e treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Todos os meses produtores e trabalhadores rurais são beneficiados, gratuitamente, com cursos de formação profissional rural.

Durante todo o mês de junho, o Senar/SC promoverá somente na região Norte do Estado 66 treinamentos que beneficiarão aproximadamente 1.050 profissionais do meio rural. Para participar os produtores devem procurar o Sindicato Rural do município. As capacitações estão disponíveis no site do SENAR/SC (www.senar.com.br) com especificação de carga horária, local e data de realização.

Entre os cursos previstos para o mês de junho na região Norte, o município de Três Barras terá no período de 12 a 14 o curso de segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos. Nos dias 24 e 25 os treinamentos em olericultura básica e soldador – arco elétrico com eletrodo revestido serão promovidos, respectivamente, em Garuva e Mafra. A capacitação em doma racional de equídeos será realizada no período de 24 a 28 em Major Vieira. Nos dias 26 e 27 o município de São Francisco do Sul terá a qualificação em culinária de peixes e frutos do mar.

Cursos em Itaiópolis:

– Turismo Rural – Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócios – Casa da Cultura-centro – 06/06/2019 à 07/06/2019;

– Gestão da Propriedade Rural – Copérdia-centro – 11/06/2019 à 13/06/2019;

– Olericultura Orgânica – Comunidade Lucena – Casa do Produtor – 24/06/2019 à 25/06/2019;

– Conservação do Solo na Fumicultura – Salão da Igreja – Linha Cerqueira -24/06/2019 à 25/06/2019;

– Conservação do Solo na Fumicultura – São Pedro – Salão da Capela – 27/06/2019 à 28/06/2019.