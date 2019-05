Sicoob Credinorte de Itaiópolis realiza assembleias com associados

A Sicoob Credinorte de Itaiópolis já deu início as suas assembleias de associados. Neste ano elas serão realizadas em duas etapas, primeiro para os associados pessoa física e depois para os associados pessoa jurídica.

Nesta quinta-feira dia 23, foi realizada no salão Paróquia da Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa a assembleia para aos associados pessoa física.

No próximo dia 30, quinta-feira, no salão da Neca no Alto Paraguaçu, será a vez da assembleia para os associados pessoa jurídica e assim como na assembleia dos associados pessoa física será apresentado os dados e números da instituição, e a palestra ‘Cria na Crise’ que tem o objetivo de preparar o associados para os desafios do mercado, o encontro da próxima quinta seguira a mesma pauta.

Esse ano a instituição já distribuiu mais de R$ 6 milhões em sobras para os associados.