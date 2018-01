Sinal analógico será desligado em Itaiópolis apenas em 2023

Compartilhar no Facebook

31 de janeiro de 2023. Esta será a data em que o sinal analógico será desligado em Mafra e Rio Negro, data diferente do que vem sendo anunciado nas propagandas de televisão e sities. A informação pode ser confirmada no site http://www.sejadigital.com.br.

Hoje apenas a NSC TV, a RPC, ambas filiadas a Globo, e a RIC TV, filiada a Record, transmitem o sinal digital para as nossas cidades. As demais emissoras SBT, Band, Rede TV e outras tem o prazo até 2023 para começarem a transmitir a sua programação no formato digital.

Em contato com a Rede Massa (SBT) a nossa redação foi informada que não tem uma data definida para o início da transmissão em sinal digital que ainda esta fase de projeto para a nossa região. A Band Curitiba informou que conforme o planejamento da emissora a previsão para o canal ser sintonizado na faixa digital na nossa região é o ano de 2019. Nossa redação não conseguiu contato com as demais emissoras.

No dia 31, agora, apenas Curitiba e as cidades da região metropolitana mais próximas da capital como a Lapa e a Fazenda Rio Grande terão a transmissão do sinal analógico encerrado.