Solenidade de entrega do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável em Itaiópolis

Na última quarta-feira dia 09/12, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Itaiópolis, a solenidade de entrega do PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável) do município de Itaiópolis).

Estiveram presentes na cerimônia, prefeito municipal Reginaldo Fernandes, Julmar Zerger, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Luis Sérgio Paes, secretário Municipal de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo, Luis Carlos da Silva, coordenador técnico do Sebrae, Carlos Capellini e Alexandre Neumayer, consultores técnicos do Sebrae, Hélio Hack, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Itaiópolis,Carolina Gaio, membro do Comtur e consultora técnica do Sebrae Raquel Zanelatto e Rejane Gadotti da Costa Lima, chefes dos departamentos de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Itaiópolis.

O PDITS é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo e Sebrae/SC, viabilizadoras financeiras e técnicas do projeto para o desenvolvimento do turismo local.

Devido à situação de emergência, que impede a realização de eventos passíveis de aglomeração e respeitando o protocolo pandêmico (Covid -19), a solenidade foi restrita na sua forma presencial. Para que a população pudesse acompanhar, o evento foi transmitido ao vivo pela Câmara Municipal de Vereadores, via página oficial do facebook.

O Plano do Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável começou a ser construído no mês de dezembro de 2019, sob a coordenação da Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo, em parceria com o SEBRAE, através de seminários participativos, no qual estiveram presentes representantes da sociedade civil organizada e representantes governamentais.

O potencial do turismo de Itaiópolis está relacionado ao seu conjunto de atrativos culturais, naturais e atividades econômicas. O referido potencial de inovação do destino está intrinsicamente ligado à elaboração do PDITS e demais ações que vem sendo executadas no município, com vistas a ampliar a estrutura básica, os serviços públicos e a qualidade de vida no território.

Por esta razão, o PDITS representa o início de uma nova etapa no processo de desenvolvimento do turismo local, haja vista que a partir desse momento, o turismo passa a ter um propósito bastante claro, “Promover o desenvolvimento sustentável do turismo de Itaiópolis e encantar visitantes e turistas com experiências turísticas memoráveis, ligados à cultura eslava, religiosidade e à natureza”.

Ao final da solenidade, o prefeito municipal Reginaldo Fernandes, recebeu oficialmente dos consultores do Sebrae, o documento final do PDITS.