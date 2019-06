Tapetes de Corpus Christi levam beleza e fé as ruas de Itaiópolis

Nesta quinta-feira, dia 20 foi celebrado em todo o país o Corpus Christi, festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

Em Itaiópolis a confecção dos famosos tapetes por onde o Santíssimo Sacramento passa, dando a representação que Jesus anda por ali, começou cedinho, antes mesmo de o sol nascer com a dedicação dos fiéis.

Tudo ficou pronto para a procissão e a Santa Missa que aconteceu às 10 horas reunindo a comunidade católica do município.

Origem do Corpus Christi

A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de Setembro de 1264.

A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino, em busca da Terra Prometida. O Antigo Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com maná, no deserto. Com a instituição da eucaristia o povo é alimentado com o próprio corpo de Cristo.

A tradição de enfeitar as ruas começou pela cidade de Ouro Preto em Minas Gerais. A procissão pelas vias públicas é uma recomendação do Código de Direito Canônico que determina ao bispo diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar a adoração e veneração para com a Santíssima Eucaristia.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.