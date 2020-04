Unidade Nidec Global Appliance em Itaiópolis comemora 30 anos

No sábado, 18 de abril, a unidade da Nidec Global Appliance (GA), em Itaiópolis, completa 30 anos de fundação. Com uma trajetória focada no desenvolvimento do município, a fábrica é uma das referências no local, empregando mais de 500 colaboradores. A primeira sede, aberta em 1990, quando ainda se chamava Embraco, foi estruturada em um galpão alugado, no centro da cidade, onde permaneceu durante quatro anos. Atualmente, três décadas depois, o cenário é diferente, a companhia conta com estrutura própria, produz componentes de compressores e unidades condensadoras da marca Embraco, que são distribuídos em vários países.

√Č na planta de Itai√≥polis que a Nidec GA produz unidades condensadoras e unidades seladas, que s√£o sistemas de refrigera√ß√£o completos, voltados principalmente para aplica√ß√Ķes comerciais, como supermercados, padarias e restaurantes. Al√©m disso, √© na f√°brica que s√£o produzidos diversos componentes que fazem parte dos compressores Embraco. O gerente s√™nior da planta, Andr√© Vitor Correa Gross, refor√ßa que os principais focos da empresa s√£o seguran√ßa, qualidade, produtividade, melhoria cont√≠nua dos processos e otimiza√ß√£o dos resultados. ‚ÄúAs solu√ß√Ķes produzidas aqui s√£o fundamentais na cadeia de refrigera√ß√£o, dessa forma a inova√ß√£o √© constante tanto na fabrica√ß√£o de novos produtos quanto na melhoria dos processos‚ÄĚ, destaca.

Para Gross, a Nidec Global Appliance √© uma empresa com uma import√Ęncia significativa na cidade como uma grande empregadora. ‚ÄúA companhia vem gerando empregos, renda e desenvolvimento para a comunidade de Itai√≥polis h√° 30 anos‚ÄĚ, complementa.

Uma história escrita por muitos colaboradores

Lourdes Maria Niedzwiecki √© uma das colaboradoras que acompanha essa hist√≥ria de perto. H√° 26 anos na empresa, hoje atua como supervisora e relembra o in√≠cio da opera√ß√£o: ‚ÄúQuando a empresa veio para Itai√≥polis, foi uma grande oportunidade de crescimento profissional para os jovens. Para mim, possibilitou o desenvolvimento, consegui realizar a gradua√ß√£o e cresci na minha √°rea‚ÄĚ, conta.

Desenvolver profissionais e capacit√°-los sempre foi um dos focos da empresa e Marcos Rodrigo Sembalista soube aproveitar bem as oportunidades. H√° 12 anos na companhia, atualmente √© especialista de processo de Cooling, atendendo tecnicamente os processos das linhas de produ√ß√£o e a implanta√ß√£o de novos produtos e projetos. ‚ÄúAntes de come√ßar a trabalhar na Nidec Global Appliance, minha m√£e j√° era colaboradora, ent√£o tive mais vontade de trabalhar aqui. A companhia me proporciona um aprendizado constante, desafiador e muito conhecimento t√©cnico‚ÄĚ, ressalta.

A m√£e de Marcos, Marli Bernadete Miretki, trabalha na empresa desde 1995, contabilizando 25 anos de hist√≥ria. Atualmente, √© operadora de manufatura, atuando nos fornos de brasagem. ‚ÄúTodo meu tempo na empresa me tornou uma pessoa muito mais preparada para tomar decis√Ķes e enfrentar os obst√°culos com mais seguran√ßa e equil√≠brio‚ÄĚ, conta. Ela tamb√©m comenta que suas experi√™ncias profissionais foram muitas, seja no dia a dia do trabalho como tamb√©m por meio de palestras, reuni√Ķes, apresenta√ß√Ķes e treinamentos. ‚ÄúA Nidec Global Appliance est√° sempre buscando a inova√ß√£o de seus produtos para melhorar a qualidade de vida. O conhecimento adquirido dentro da empresa vou levar para sempre comigo. Gratid√£o por fazer parte desta grande empresa‚ÄĚ, complementa.

Ivanilde Trefiak tamb√©m est√° h√° 25 anos na Nidec Global Appliance, em Itai√≥polis. ‚ÄúEm tanto tempo que estou aqui, meus colegas se tornaram minha fam√≠lia. Me sinto segura, e meu crescimento al√©m de profissional foi pessoal. As coisas que conquistei foram por meio do meu trabalho e valoriza√ß√£o da empresa‚ÄĚ, ressalta. Ivanilde come√ßou a trabalhar na linha de produ√ß√£o, passou por v√°rias √°reas e hoje √© coordenadora do programa de C√≠rculo de Controle de Qualidade (CCQ).

Sobre a Nidec Global Appliance

Com mais de 14 mil funcion√°rios distribu√≠dos em 8 pa√≠ses, a Nidec Global Appliance fabrica e comercializa as solu√ß√Ķes de refrigera√ß√£o da Embraco para variadas aplica√ß√Ķes. A divis√£o tamb√©m produz motores para m√°quinas de lavar lou√ßa, m√°quinas de lavar roupas e secadoras. Seu foco √© fornecer um portf√≥lio abrangente, capaz de atender √†s necessidades dos clientes por meio de altos padr√Ķes de qualidade, competitividade e efici√™ncia energ√©tica, gerando inova√ß√£o que antecipa tend√™ncias futuras no segmento de eletros. A divis√£o faz parte da Nidec Corporation, l√≠der global na fabrica√ß√£o de motores e componentes, com sede no Jap√£o.