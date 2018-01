Urbanismo de Itaiópolis faz balanço de 2017 e projeta 2018 ainda melhor

Compartilhar no Facebook

O departamento de Urbanismo da Prefeitura de Itaiópolis apresentou um balanço positivo referente aos trabalhos realizados em 2017. Segundo o departamento diversas obras foram realizadas durante o ano, desde o centro da cidade quanto nos bairros.

Obras de sinalização viária, esgotamento sanitário, tubulação, pintura e limpeza de ruas foram feitas proporcionando ao município outra realidade na sua infraestrutura e na sua aparência.

Para 2018 o departamento, que conta com o apoio da Secretaria de Obras e do prefeito Reginaldo Fernandes tem como meta manter regulares as manutenções e ampliar os serviços para que a cidade não perca aspecto conquistado em 2017.