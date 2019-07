Valéria Voigt Soares vai representar Itaiópolis no concurso Miss SC 2020

Compartilhar no Facebook

Valéria foi selecionada pela coordenadora municipal do Miss SC, Tania Max, e irá representar o município no Miss SC 2020. O concurso vai ser no dia 24 de agosto em Balneário Camburiú.

O prefeito Reginaldo Fernandes recebeu nesta quinta-feira, dia 27, a jovem Valéria Voigt Soares, Miss Itaiópolis 2019.

No gabinete ela foi coroada oficialmente Miss Itaiópolis 2019 na presença da 1ª dama, Lourdes Teresinha Fernandes Luiz e dos secretários municipais Benedito Bento Marques e Sergio Paes.

Ficou definindo ainda que para o ano de 2020 haverá um concurso para a escolha da Miss Itaiópolis 2020.