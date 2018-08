Vândalos estão destruindo placas de indicação e sinalização em Itaiópolis

1 de 3

Nos últimos meses, a administração municipal de Itaiópolis colocou várias placas de indicação e sinalização nas principais rotas que ligam as comunidades rurais do município de Itaiópolis, a intenção é facilitar a população e principalmente os visitantes que chegam à cidade.

Infelizmente a ação de vândalos vem causando estragos nas placas, ocasionando prejuízo ao Município, e consequentemente a toda população,pois essas placas são adquiridas com recursos públicos.

A Prefeitura Municipal de Itaiópolis pede a toda população que denuncie assim que observar atos de vandalismo ligando para o número 190 (Policia Militar), ou que comunique a própria prefeitura para que as medidas Penais cabíveis em Lei sejam tomadas.

O Código Penal Brasileiro define o crime de dano no caput do art. 163: “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, prevendo pena de detenção, de um a seis meses, ou multa”.

No caso de “dano qualificado”, cuja pena é de detenção de seis meses a três anos e multa estão elencadas nos quatro incisos do parágrafo único do citado dispositivo. Sendo que o inciso III prevê a qualificadora quando o crime for cometido: “contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista”.