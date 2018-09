Vereadores aprovam suplementação orçamentária para o hospital Santo Antônio

Durante a última sessão da Câmara os vereadores itaiopolenses aprovaram dois projetos de leis, números 45 e 46, com o objetivo de alocar fundos para o pagamento dos servidores da Fundação Municipal da Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.

Com os dois projetos aprovados a Prefeitura poderá destinar verbas já existentes no orçamento municipal para o empenho para o pagamento dos servidores municipais das duas fundações.

Os dois projeto de leis deram entrada no legislativo municipal no dia 14 (sexta-feira), no dia 17 (segunda-feira) após serem lidos na sessão ordinária seguiram para as comissões permanentes da casa e aprovados agora na última sessão de segunda-feira (24).