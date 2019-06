Vereadores de Itaiópolis aprovam reposição salarial de 2%

Compartilhar no Facebook

Seguindo o executivo municipal de Itaiópolis os vereadores aprovaram na última sessão ordinária o valor de 2% para a reposição salarial dos seus subsídios. Os 2% também será aplicado na reposição salarial dos servidores do legislativo.

Além da aprovação do projeto de lei da reposição salarial, os vereadores aprovaram também o reajuste no valor do auxílio alimentação dos servidores de R$ 270,00 para R$ 320,00.

Segundo a Câmara. para evitar impacto nos cofres públicos e o aumento nas despesas com a folha de pagamento, assim como, para manter o equilíbrio financeiro da administração municipal, foi decidido em comum acordo entre os poderes a reposição de 2%. O legislativo ainda explica que a reposição é calculada a partir de um valor gerado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, onde até a data da redação dos projetos de lei o índice era de 4,25% e que somada a defasagens de anos anteriores o valor da reposição poderia chegar até 6%, valor que traria impactos nas finanças do município.