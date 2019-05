Vereadores de Itaiópolis vão à ALESC em busca de recursos

Compartilhar no Facebook

Os vereadores Ivan Rech e Otávio Melnek, membros da mesa diretora, visitaram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), na última semana. Os dois cumpriram agenda de reuniões para buscar parcerias com deputados estaduais e estreitar as relações políticas entre Itaiópolis, a ALESC e o governo do estado.

Negociar a inclusão do município para captação de verbas através de emendas parlamentares dispostas na L.O.A. estadual (Lei Orçamentária Anual) é uma prática comum e segundo eles, está dentro das atribuições e funções legislativas.

Eles foram recebidos pelos deputados Fernando Krelling, Ricardo Alba e João Amin abriram as portas de seus gabinetes e ouviram as propostas levadas pelos vereadores. Propostas, que tratam de pontos críticos específicos que segundo os vereadores ameaçam significativamente a qualidade de vida e a segurança dos itaiopolenses.

A situação dos prédios escolares estaduais, estradas rurais e trecho urbano da SC 114 foram alvos dos vereadores nas reuniões com os deputados.