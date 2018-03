Vídeo mostra desrespeito e descaso de empresa com a recém inaugurada pavimentação as SC-477 em Moema

Compartilhar no Facebook

Há alguns dias atrás o governador Raimundo Colombo esteve na localidade da Moema, assim como várias autoridades locais, regionais e estaduais, para inaugurar a tão esperada pavimentação da SC-477, uma obra esperada a mais de 50 anos. O prefeito Reginaldo Fernandes lembrou durante seu pronunciamento que “Desde o tempo do [Governador] Celso Ramos escutava ainda criança, que um dia sai o asfalto”.

Em fim a pavimentação saiu, foram asfaltados mais de 100 km de estradas com um investimento de R$ 225 milhões encurtado o caminho do Planalto Norte ao Vale do Itajaí em 100 quilômetros.

Boa parte deste trajeto passa por Itaiópolis na localidade da Moema, onde nesta semana um morador filmou o desrespeito e o descaso de uma empresa de reflorestamento que trafega com seus caminhões supostamente acima do peso pela estrada levando junto muita lama e barro.

No vídeo não se consegue enxergar o asfalto, a SC-477 parece mais uma estrada de chão de tanto é o barro em cima da pavimentação.

O vídeo também foi mostrado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde ele fez um denúncia do caso e pediu que os órgãos competentes apliquem uma multa na empresa como forma de reparar o dano que ela está causando.