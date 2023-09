106 anos de Mafra é celebrado em evento oficial destacando a cultura, agricultura, turismo, artesanato e empreendedorismo

Compartilhar no Facebook

O dia 08 de setembro, anivers√°rio de 106 anos do munic√≠pio, contou com cerim√īnia na Pra√ßa Ferrovi√°rio Miguel Bielecki, com a presen√ßa de autoridades de Mafra, Rio Negro e regi√£o. Para iniciar, o padre Jo√£o e os pastores Adonias e S√©rgio, pediram prote√ß√£o para o munic√≠pio e seus habitantes. Em seguida, o hino nacional foi cantado pela crian√ßa Sofia Bramorski Zen, de 10 anos.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Evento oficialmente aberto, foi realizada na sequ√™ncia a valoriza√ß√£o da trajet√≥ria de quem ajudou a tornar Mafra o que ela √© hoje: cidade empreendedora, geradora de empregos e oportunidades e uma terra f√©rtil para agricultura e instala√ß√£o de ind√ļstrias. Para enfatizar, foi destacada a contribui√ß√£o dos imigrantes das diversas etnias que constru√≠ram o munic√≠pio que conta hoje 56.561 habitantes.

Simbolismos

O prefeito Emerson Maas foi convidado a receber s√≠mbolos de representatividade de seu povo. As escolas apresntaram os s√≠mbolos como a EMEB S√£o Sebasti√£o, trazendo a diversidade de produtos da agricultura familiar. J√° a EMEB Augusta Vit√≥ria apresentaram produtos comercializados na Feira da Agricultura Familiar (geleias, doces, queijos,bolachas, conservas, entre outros). Tamb√©m foi destacado o artesanato local e arte, ressaltando a identidade cultural mafrense. O ‚ÄúArtesato Prata‚ÄĚ do programa Cidade Emprendedora e os demais produtos foram apresentados pela EMEB Campo da Lan√ßa.

Crescimento Econ√īmico

O com√©rcio e a ind√ļstria, com destaque para a de biodiesel, madereira, moveleira e t√™xtil demonstraram o crescimento financeiro do munic√≠pio e a empregabilidade. Os alunos do CEIM Restinga e Breno Cauan Garcia representaram esta fra√ß√£o da economia.

Educa√ß√£o, Sa√ļde, Cultura e Esporte

A EMEB Professor M√°rio de Oliveira Goeldner, demonstrou os investimentos em educa√ß√£o e o agradecimento dos cerca de 7 mil alunos de rede municipal de ensino. J√° na sa√ļde, filhos dos profissionais da √°rea levaram o abra√ßo ao prefeito. Na cultura, alunos da oficinas culturais levaram ao palco a criatividade dos artistas locais. No esporte, os ¬†atletas e paraatletas de Mafra que vem se destacando no estado e no pa√≠s agradeceram o incentivo √† pr√°tica esportiva.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Bandeira

Os servidores de carreira da prefeitura de Mafra entregaram ao prefeito a bandeira do município, representando o apoio dos profissionais que atuam na prefeitura e atendem diariamente o cidadão, com apreço e dedicação.

Flores e Coração

O CEIM Sara Rosa levou como simbolismo flores, representando as belezas naturais e o turismo local, al√©m de um cora√ß√£o, como forma de demonstrar o amor que todos tem pela cidade e o ‚Äúamor‚ÄĚ que um governante deve ter para realizar o seu trabalho.

Família

Um dos momentos mais emocionantes, foi quando o prefeito recebeu de seus pais, Evandro e Soeli, o s√≠mbolo da f√© que eles depositaram em seu filho: um vela. ‚ÄúVoc√™ trouxe luz para nossa cidade, e que esse seja apenas um dos anivers√°rios que vamos lhe oferecer nossa cidade em suas m√£os‚ÄĚ.

Gratid√£o

O prefeito agradeceu cada um dos gestos e disse estar emocionado e muito alegre nesta data. ‚ÄúQuantas pessoas se dedicaram para chegarmos aos 106 anos, sempre fazendo o melhor. Sei que juntos podemos fazer de Mafra a cidade que todos n√≥s queremos e almejamos. Parab√©m Mafra. Parab√©ns povo mafrense‚ÄĚ, finalizou o prefeito.