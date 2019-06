11ª Feijoada dos Anjos vem superando expectativas a cada ano

A 11ª edição da Feijoada dos Anjos a cada ano vem superando as expectativas, numa iniciativa do Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra”. Iniciaram com oito voluntários e hoje contam com 23 integrantes voluntários.

Estes integrantes fazem um trabalho voluntário e tem como objetivo arrecadar fundos, para ajudar entidades filantrópicas e famílias menos favorecidas, proporcionando momentos de alegria, com doações de brinquedos e cestas básicas num Natal mais feliz e alegre, esse é o lema deste Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra”.

11ª FEIJOADA DOS ANJOS – No último sábado o salão da Sociedade União Fuchs em Rio Negro, esteve totalmente tomado, com a realização da 11ª Feijoada dos Anjos, onde foram vendidos 647 cartões e contou com o apoio de 38 patrocinadores, tornaram este dia, mais especial e alegre para esses abnegados voluntários.

Num clima de muita harmonia, os presentes degustaram de uma deliciosa feijoada, com uma ótima música, um ambiente agradável e ainda participaram de um sorteio de vários brindes doados pelo comércio em geral, muito vem contribuindo para o sucesso desta promoção.

TV 49 POLEGADAS – Além dos brindes doados, para as pessoas que adquiriram oscartôes da feijoada, foi sorteada, uma TV 49 polegadas, adquirida pelo Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra”. O felizardo ganhador foi Luiz Claudio, morador na vila Jardim América, que além de colaborar com aquisição de compras de cartões, levou para casa uma bonita TV UHD 4K.

ENTIDADES RECEBERAM DOAÇÕES – Neste dia da Feijoada dos Anjos o Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra” realizou além da entrega simbólica de cheques a seis entidades de riomafra, a efetiva doação dos valores, onde cada entidade, foi agraciada com R$ 1.000,00, foram elas, Hospital Bom Jesus de Rio Negro, Lar do Idoso Sagrado Coração de Jesus de Rio Negro, ARPDE – Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência, Lar da Georgete de Mafra, AMADEV de Mafra e ATENA de Mafra.

Com a realização desta Feijoada dos Anjos, muitas famílias carentes, já foram beneficiadas com um Natal mais alegre. Já foram entregues cerca de 15 mil brinquedos, 4300 frangos congelados, 800 cestas básicas e 4820 kg de trigo.

Além de realizar um Natal mais alegre para essas famílias carentes, o Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra”, realizou doações de remédios, bem como arcou com viagens para tratamento de saúde, doações para eventos com crianças em várias comunidades e doações a várias entidades filantrópicas.

Os componentes do Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra” agradecem a todos que colaboraram com esta 11ª edição da Feijoada dos Anjos. Vocês contribuíram para que o Grupo de Amigos “Anjos de Riomafra” possam fazer um Natal de uma família carente mais feliz. Que Deus pague em dobro.