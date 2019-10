1ª Caminhada Ecológica e Cultural na Natureza será neste domingo (20)

Natureza, turismo rural e diversão esperam por você neste final de semana. No domingo, 20 de outubro, acontece a 1ª Caminhada Ecológica e Cultural na Natureza — Circuito do Divino na Comunidade de Vila Ruthes, um evento para toda a família participar. O percurso é de 11 km, mas também haverá outro alternativo com 7,5 km, ambos em meio à natureza, percorrendo paisagens naturais e podem participar crianças e adultos. A concentração está marcada para as 8 horas no Salão da Igreja do Divino Espírito Santo. As inscrições gratuitas poderão ser feitas no site (www.mafra.caminhadas.info) até as 13h59 do dia 19 (sábado).

ATRAÇÕES

Antes da caminhada será servido um café da manhã, a partir das 7h30, sob reserva no momento da inscrição no valor de R$ 15,00. E depois da caminhada será servido um almoço, também por adesão e reserva durante a inscrição, preparado pela comissão da igreja de Vila Ruthes, no valor de R$ 30,00.

O trajeto será por meio de estradas rurais e trilhas e será abrilhantado pela vista de uma cachoeira de aproximadamente 25 metros. Dicas: pets são permitidos na caminhada e a recomendação é de que os participantes levem garrafinha de água, usem roupas confortáveis e calçados adequados para caminhada, usem chapéu ou boné, protetor solar e repelente.

REALIZAÇÃO, APOIO E INFORMAÇÕES

O evento é uma realização da comunidade de Vila Ruthes/Diretoria da Igreja do Divino Espírito Santo, como o apoio do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Mafra, Leve Calçados, Raízes da Tradição, Martins Veículos, Prefeitura de Mafra, Roteiro Caminhos do Contestado, Ecobooking, ANDA BRASIL – Confederação Brasileira de Esportes Populares, Caminhadas na Natureza e Inclusão social, Corpo de Bombeiros de Mafra, EPAGRI e Cassiano Tabalipa Arte, Design e Ilustração. Mais informações podem ser obtidas no COMTUR pelos telefones: (47) 99127-4200 ou (47) 99955-2740.

Agende-se:

Evento: 1ª Caminhada Ecológica e Cultural na Natureza — Circuito do Divino

Data: 20 de outubro – domingo

Horário: Concentração às 8 horas

Local: Salão da Igreja do Divino Espírito Santo, Vila Ruthes

Inscrições: www.mafra.caminhadas.info