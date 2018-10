1ª Corrida dos Super Heróis arrecada brinquedos que foram doados para escolas de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Educação recebeu na última quarta-feira, dia 10, uma doação de cerca de 260 brinquedos, em sua maioria novos, arrecadados na inscrição da 1ª Corrida dos Super Heróis, organizada pelos alunos da 8ª fase do curso de Educação Física da Universidade do Contestado.

A corrida aconteceu no dia 30 de setembro, pelas ruas centrais de Mafra e contou com a participação de 22 atletas adultos fantasiados de super heróis, que no ato das inscrições doaram os brinquedos.

O Núcleo de Educação Física, através de seus professores, destacou que o objetivo da corrida foi realizar um evento mais recreativo do que esportivo, aliado à arrecadação dos brinquedos neste período de dia das crianças.

As doações foram recebidas pela Secretária Municipal de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, que agradeceu a todos pelo envolvimento e pelo bonito gesto. “Ficamos muito felizes pelos brinquedos recebidos que serão distribuídos entre as escolas da educação infantil da rede municipal de ensino”. “Eles serão muito úteis, pois constantemente temos que substituir os existentes, devido ao continuo uso”, afirmou.

PREMIAÇÃO

Os três primeiros colocados na 1ª Corrida, receberam além de medalhas personalizadas, ainda capas de Super Heróis e um kit com brindes da UnC.

Pelo sucesso da 1ª Corrida dos Super Heróis, ela entrará para o calendário de eventos da UnC e para o Calendário das Festividades do Município de Mafra.