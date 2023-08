1ª fase do Binário da Vila Nova já está em vigor

Nesta semana iniciou o funcionamento da 1ª fase do binário da Vila Nova, com a mudança no sentido do trânsito na Rua Gustavo Friedrich, que agora é mão única sentido bairro, a partir do Supermercado MiG. Com essa alteração, muda também o sentido de parte da rua José Cassias Pereira, na última quadra, que também passa a ter sentido único em direção ao bairro.

Outras mudanças, para a concretização da primeira fase do binário da Vila Nova foram os sentidos das ruas Guilherme Witt – até a Ben. Estanislau Maieski, e esta própria, que agora passam a ser mão única, sentido bairro centro, até a rua José Cassias Pereira.

Com essas alterações, o departamento de trânsito da Prefeitura de Mafra solicita aos motoristas que fiquem atentos às sinalizações nos locais e informa que outras mudanças estão acontecendo simultaneamente, em ruas transversais às vias já alteradas, todas sendo transformadas em mão única.