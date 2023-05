1ª oficina do Circuito Gastronômico de Mafra abordou o conceito de food design

Com o objetivo de fortalecer a identidade gastronômica de Mafra, através da valorização da produção local, da integração dos estabelecimentos do segmento e do turismo, o Circuito Gastronômico de Mafra vai tomando forma, até que aconteça seu lançamento em setembro, no Festival de Inverno.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com foco na gastronomia e identidade cultural local, aconteceu ontem, dia 17, nas dependências do Senac, a primeira oficina do Circuito Gastronômico para empresários do ramo. O secretário municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira, deu as boas-vindas e destacou a participação dos empresários do ramo na capacitação. “Estamos apostando no calendário de eventos de Mafra e vocês serão os protagonistas na parte gastronômica do município”, disse.

Gastronomia e Conceito

A capacitação contou com a palestra do consultor gastronômico e chef Willian Aimar, que falou sobre “food design”(design aplicado quanto ao contexto e criação dos pratos que serão desenvolvidos por cada empresa no festival). Esse conceito consiste em um processo criativo que permite que as marcas concretizem suas visões e estratégias de marca, por meio de produtos que incorporam um conceito. Para o chef, os produtos devem propor expectativas diferentes em termos de sabor, formato, aroma, empratamento e experiência de consumo, além de remeter à identidade do local.

Visibilidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A proprietária do Pesqueiro Henning, Carla Elaine da Silva, está participando do ciclo de capacitações. Ela disse que a presença de seu empreendimento no circuito vai gerar maior visibilidade a ele. “É importante que mais gente/empresários estejam aderindo, a fim de haver maior diversidade”, destacou Carla, que há dois anos atua com o Pesqueiro Henning.

E por falar em diversidade, Ivo Willner, proprietário do Restaurante Willner – Espaço Álamos -, que já participa do Rotas & Roteiros, recebeu o convite para participar do circuito gastronômico. “É a primeira vez que vou participar de um festival, que vai dar visibilidade ao restaurante, e vamos tentar ter um diferencial para oferecer”, contou Ivo.

Já o gestor do Restaurante Susin, Eduardo Ribas, disse que o circuito “é uma excelente oportunidade de desenvolver algo diferente”. Ele falou que sua expectativa com a capacitação é a de “ter uma visão e outro conceito de montagem e elaboração de pratos”.

Participaram desta etapa também os empreendimentos: Rotelle Restaurante, Zella’s Burger e Sonnenblumen Chalet.

Parceria

O Circuito Gastronômico é fruto da parceria entre Prefeitura de Mafra, Sebrae/SC, Associação Empresarial de Mafra (ACIM) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro (CDL), com apoio do Senac.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Fale com a Prefeitura