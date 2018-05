1ª Parada Pedagógica da EMEF São Lourenço convidou professores à reflexão

Compartilhar no Facebook

Para debater questões desafiadoras na educação, como o que se espera dos educadores ou alunos com deficiência de aprendizado e/ou de comportamento, aconteceu na tarde da última quinta-feira (17), na EMEF São Lourenço a 1ª Parada Pedagógica de 2018, reunindo os professores da unidade. Como parte da programação, a Psicóloga do setor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, da Secretaria Municipal de Educação, Talita Pacheco Valério abordou o tema “Relação entre professor e aluno”.

Os professores atentos ouviram da Psicóloga que é preciso aprender a lidar com as diferenças culturais e a desestrutura familiar vividas por alguns alunos, lembrando sempre que o professor é modelo, é referência o tempo todo. Falou da importância da reflexão sobre “que professor eu sou e qual é o meu papel” e destacou que a relação entre professor e aluno envolve vários itens como afeto, disciplina, responsabilidade, comunicação e organização do tempo.

PROFESSORES CONVIDADOS À REFLEXÃO

Foi um momento em que os professores foram chamados a refletir a respeito de como está o convívio com os alunos sobre quais estratégias pedagógicas estão sendo utilizadas, ou ainda o que é necessário para enfrentar problemas de convivência, além de se perguntarem que atitudes poderiam contribuir para melhorar essa relação professor/aluno.

CAMPO DA LANÇA

O mesmo tema foi abordado em reunião com professores da EMEF Campo da Lança, no dia 3 de maio, quando também foram tiradas dúvidas em relação a algumas situações de aprendizagem em sala de aula. Dentre os temas debatidos quanto a essas dificuldades destacaram-se:

Respeito, afetividade e relacionamento professor aluno;

Alunos com dificuldades para seguir regras;

Falta de comprometimento da família;

Professor em alguns casos como único modelo positivo da criança.