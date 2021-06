Compartilhar no Facebook

A 1ª Pastelada dos Bombeiros Comunitários de Mafra será realizada com o sistema drive-thru no dia 10 de julho.

A retirada ocorrerá das 14h às 17h na rua lateral de acesso ao Corpo de Bombeiros Militar de Mafra com a Amplanorte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os tickets serão vendidos antecipadamente. Os interessados devem procurar os Bombeiros Comunitários e os demais pontos de venda (confira abaixo). Os pastéis terão o valor de R$ 4,00. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para compra de fardamentos dos bombeiros.

No dia será obrigatório o uso de máscaras, distanciamento social e todos os protocolos de segurança. Será indispensável a apresentação do ticket de compra no momento da retirada dos pastéis.

“Quando os segundos contam, contem com a gente.”

PONTOS DE VENDAS

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Corpo de Bombeiros de Mafra

Oxy Academia – Vila Nova

Empresa CuidaSeg

MF Studio Hair

Anjos de Patas