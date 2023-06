1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo começa dia 18

A Prefeitura de Mafra, através do Departamento Municipal de Esportes, convida a população para prestigiar os jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que acontecem de junho a agosto, nos seguintes locais: Estádio Municipal Alfredo Herbst, Grêmio Saltinho e Milionários.

Ao todo são 10 equipes da Série A – Aliança Futebol Clube, Amaec, América Riomafra, Butuca FC, Coeio Futebol Clube, Grêmio Saltinho, Posto Mallon, Milionários EC, Santa Cruz e Torino Futebol Clube, disputando o título do campeonato.

Rodadas

A 1ª rodada é no próximo dia 18, no Estádio Municipal Alfredo Herbst, com jogos às 9h30, 13h30 e 15h30. Ao todo serão 24 confrontos, sendo a final (9ª rodada) no dia 20 de agosto. A tabela completa com os jogos e datas pode ser acessada no site da Prefeitura de Mafra no link Campeonato Municipal de Futebol de Campo.

Mais informações no Departamento Municipal de Esportes pelo e-mail (esportemafra@gmail.com), whatsapp (47) 9 9190-5435 com Carlos Roberto da Silva (Carlão) – diretor.