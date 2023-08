1º Circuito Gastronômico Mafra à Mesa divulga pratos participantes

Os sabores que contam a história do Planalto Norte Catarinense estarão em destaque durante a realização do primeiro Circuito Gastronômico Mafra à Mesa, entre 6 e 24 de setembro em 10 estabelecimentos da cidade.

Para chegar às criações, foram feitas oficinas com historiadores, chefs e profissionais do Sebrae que ajudaram a preparar os empreendedores para esta iniciativa que tem como tema “da origem à mesa”. É um resgate culinário, histórico e cultural, numa mescla que deve envolver toda a comunidade local e visitantes.

“Estamos felizes com a iniciativa e acreditamos no potencial deste primeiro festival como um incentivo ao turismo, à profissionalização dos estabelecimentos gastronômicos e um apoio na geração de emprego e renda”, constata o secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira. Esse festival é uma realização do Sebrae/SC, em parceria com a prefeitura, e conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mafra (ACIM) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Os 10 menus exclusivos

Ao todo, são 10 diferentes menus e uma preparação para uma verdadeira experiência sensorial, que transcende o paladar. Conheça as criações para o primeiro Mafra à Mesa:

Casa de Renate Café e Bistrô: Renate Brot – Bruschetta feita com o exclusivo “Pão Renate”, um processo de fermentação de 36 horas que resulta em uma textura rica em sementes e sabores, cuidadosamente preparada, com farinha do histórico Moinho Werner, presente há mais de 70 anos na cidade. A iguaria é servida com uma pasta de requeijão colonial cremoso, homenageando a herança alemã, e bacon. Valor: R$ 15,00 (consumo no local) e R$ 21,00 (combo para levar).

Endereço: Av. Presidente Nereu Ramos, 812 – Vila Formosa

Atendimento: Segunda a Sábado – 13h às 20h – salão, retirada no balcão e delivery

Contato: 47 99123-2318

Instagram: @casa.de.renate

Categoria: Cafeteria/Confeitaria

Estância Lima: Hamburguer da Estância – Hambúrguer de cordeiro da Estância, servido no pão estrelinha, com maionese caseira ao toque de hortelã, geleia agridoce de abacaxi com pimenta de produção própria, cebola roxa assada na brasa, alface americana da horta picada e queijo provolone defumado. Acompanha batatas fritas. Contemporaneidade e tradição caminham juntas na proposta de harmonização de carne de cordeiro com geleia agridoce. Gastronomia e história também se sobrepõem em Mafra, onde a união da agricultura e pecuária se refletem nos alimentos produzidos na região que seguem para a mesa, como na jornada da Estância Lima, há 40 anos na cidade. Assim, a paixão pelo trabalho com agricultura familiar atravessa gerações, trazendo para a mesa uma receita saborosa, moderna e única. Valor: R$ 33,90.

Endereço: Campina dos Ferreira (Área Rural) – Espigão do Bugre

Atendimento: Domingo – das 11h30min às 15h30min – salão

Contato: 47 99981-4572

Instagram: @estancialima

Categoria: Restaurante bufê livre/quilo

Karaoke Bar: Tábua Raízes de Mafra – Tábua repleta de ingredientes que contam histórias e remetem à tradição, honrando as raízes dos colonizadores que moldaram a cultura gastronômica, composta por queijo provolone levemente defumado, fatias de salame italiano, broa tostada e costelinha suína servida com barbecue artesanal. Acompanha picles e ovos de codorna. Os aromas característicos dos produtos artesanais convidam o paladar para um mergulho na rica herança culinária deixada por gerações de colonizadores. Queijos e suas mais diversas texturas, embutidos, como o salaminho, e pão rústico compõem uma deliciosa tábua de frios e proporcionam uma mistura de sabores autênticos e marcantes. Uma costelinha suína ao barbecue artesanal é servida como elemento da cultura gastronômica, acompanhada de maionese saborizada, exaltando a riqueza dos ingredientes frescos. Uma celebração da cultura e história da produção local de Mafra. Valor: R$ 40,00

Endereço: Rua José Cassias Pereira, 83 – Vila Nova

Atendimento: Sexta e Sábado – 18h às 2h / Terça a Quinta e Domingo – 18h à meia-noite – salão, retirada no balcão e delivery

Contato: 47 99262-0588

Instagram: @karaokebar_mafra

Categoria: Petiscaria/Pub/Bar

Pesqueiro Hennig: Tilápia ao Sabor do Campo – Filé de tilápia frito, após ser marinado com limão cravo e tempero da horta, servido com um purê cremoso de batatas com linguiça artesanal da região. Acompanha tomates e cebolas salteados e caramelizados com toque suave do mel de melato de bracatinga, conhecido por ser um mel único, de coloração escura e com alto poder nutritivo. Assim como na rota dos tropeiros, a gastronomia de Mafra também se encontra com seus rios. O prato propõe uma harmonia perfeita entre a combinação simples, saborosa e requintada da receita. Valor: R$ 34,00.

Endereço: Estrada Principal – São Lourenço

Atendimento: Quarta e Quinta – das 8h às 18h / Sexta e Sábado – das 8h às 22h / Domingo e Feriados – das 8h às 18h. Salão e retirada no balcão.

Contato: 47 3643-9052

Instagram: @pesqueirohennig

Categoria: Restaurante à la carte

Restaurante Céu e Sabor: Lembrança de Sabores da Avó Hedwirges – Pierogi recheado de ricota colonial e espinafre ao molho suave e aveludado de nata, com chips crocante de batata doce ao toque de páprica defumada. Acompanha filé de alcatra à parmegiana, empanado na farinha de milho flocada, coberto por molho artesanal de tomate e gratinado com camadas de muçarela e azeite de manjericão. Famoso por suas origens polonesas, o pierogi da Família Schafaschek combina tradição e cultura regional com a sua própria história. A receita acompanha ingredientes que fazem parte do local desde a fundação, pois o espaço onde hoje funciona o estabelecimento já foi usado como solo para o plantio de batatas doces e também para a criação de vacas leiteiras. O molho é receita da matriarca da família, Dona Odete, o qual homenageia os almoços da família. O menu estará disponível no bufê. Valores: terça a sexta: R$ 43,00 livre | R$ 73,90/kg; sábado e domingo: R$ 75,00/livre | R$ 94,90/kg.

Endereço: Rua Gustavo Adolfo Friedrich, 2237, Sala 07 – Vila Nova

Atendimento: Terça a Sábado – das 11h20min às 14h / Domingo – 11h40min às 14h – salão e retirada no balcão

Contato: 47 3643-1513 (Telefone) / 47 99193-3360 (WhatsApp)

Instagram: @restauranteceuesabor

Categoria: Restaurante bufê livre/quilo

Restaurante Susin: Tilápia com Ratatouille – Tilápia em crosta de farinha de mandioca, temperada com ervas frescas da horta e acompanhada por um ratatouille de legumes do campo de Mafra, refogados em azeite de oliva e pelo toque do limão caseiro. Para completar, um arroz rico em sabores, com cogumelos e brócolis salteados na manteiga colonial. Culinária afetiva com pitadas de requinte do melhor da gastronomia francesa. Os momentos de lazer em família inspiraram a criação do prato que homenageia a memória dos dias de pescaria e aconchego, curtida por muitas famílias mafrenses. Valor R$ 36,90.

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 522 – Centro

Atendimento: Todos os dias – das 11h às 14h e das 18h às 23h – salão, retirada no balcão e delivery

Contato: 47 3641-4606

Instagram: @restaurantesusin

Categoria: Restaurante à la carte

Restaurante Willner (Álamos): Al Primo – Panquecas com massa de beterraba e recheio de brócolis refogado com ricota artesanal e catupiry, harmonizando com o requintado molho bechamel. Iguaria para saborear com o galeto al primo canto, marinado no vinho branco seco e realçado por um toque de páprica e sálvia fresca. A sugestão é apreciar essa combinação com uma crocante polenta frita e uma salada de radicci com bacon, mais molho pesto clássico. O menu estará disponível no bufê. O galeto al primo canto é um convite para mergulhar na cultura da cidade através dos aromas e cores que convidam o paladar para uma dança de sabores. O prato faz parte da história do restaurante, que homenageia seus ancestrais em cada refeição. Valores: segunda a sexta: bufê livre R$ 34,90 | R$ 68,90/kg / sábado e feriados: bufê livre R$ 39,90 | R$ 76,80/kg.

Endereço: Rua Gustavo Adolfo Friedrich, 65 – Vila Nova

Atendimento: Segunda a Sábado – das 11h às 14h – salão, retirada no balcão e delivery

Contato: 47 99976-0378

Instagram: @restaurantebaregastronomia

Categoria: Restaurante bufê livre/quilo

Rotelle Massas Rápidas: Fettuccine ao Ragu de Ossobuco. Ragu de ossobuco de carne bovina enriquecido com ingredientes frescos da horta e vinho tinto seco, trazendo uma riqueza de sabores e aromas, que é encorpado com molho de tomate assado, totalmente artesanal e sem conservantes. O molho é servido com fettuccine grano duro, junto de uma crocante telha de parmesão. O prato é inspirado pela rica herança culinária dos imigrantes italianos, um verdadeiro clássico deixado de legado dos colonizadores europeus. Para manter o resgate no paladar e a contemporaneidade, a usual polenta é substituída pela massa grano duro. Valor: R$ 34,90.

Endereço: Rua Nereu Ramos, 93,. Sala 01 – Jardim Moinho

Atendimento: Segunda a Sábado – das 8h às 23h – salão, retirada no balcão e delivery

Contato: 47 3012-3653

Instagram: @rotelle_massasrapidas

Categoria: Restaurante à la carte

Sonnemblumen Chalet – Lembrança da Infância. Combo composto por uma fatia do “Pão da Mãe”, feita com massa caseira levemente adocicada e recheada de linguiça mista frita, cebola, alho, cheiro verde e requeijão cremoso artesanal coberta com farofa de parmesão, além de uma fatia de “Torta Alemã” com camadas de creme suave, biscoitos e morangos frescos. Acompanha uma xícara de café passado com leite. Quando um simples pão carrega significados que transcendem o paladar. O “Pão da Mãe” rebusca a memória afetiva da refeição preparada com carinho materno para os filhos a partir de uma massa caseira com textura e leveza. Na receita, além do amor de mãe, os ingredientes utilizados são produzidos por moradores locais de origem alemã, italiana e polonesa, que formam as várias colonizações da cidade de Mafra. Valores: R$ 18,00 (combo) R$ 12,00 (fatia de pão + torta) + R$ 6,00 café.

Endereço: Avencal do Meio – Área Rural

Atendimento: Sábado e Domingo – das 8h30min às 19h – salão e retirada no balcão

Contato: 47 98906-9090

Instagram: @sonnenblumenchalet

Categoria: Cafeteria/Confeitaria

Zaz Pizzas e Massas: Pizza Fervorosa Mafra – Pizza preparada com massa fresca e artesanal, molho de tomate caseiro, queijo muçarela e recheio de linguiça mista defumada e pinhão tostado, que agrega crocância e sabor, com um toque suave e adocicado do mel silvestre. Uma homenagem aos ancestrais através da gastronomia. Nesta fervorosa receita, a multiculturalidade de Mafra está representada em sua primorosa diversidade de povos e culturas. Os ingredientes eram muito utilizados pelos povos antigos – europeus e indígenas. A massa fresca é preparada artesanalmente para que todos os ingredientes possam aguçar o paladar desta receita marcada pela originalidade. Valor: R$ 49,00 (serve 2 pessoas).

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 665 – Centro Baixada

Atendimento: Segunda a Domingo – 18h às 23h – salão, retirada no balcão e delivery

Contato: 47 3643-9003

Instagram: @zazpizzas

Categoria: Pizzaria

Serviço