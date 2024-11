1º Concurso de Sobremesas Natalinas do CCI premia receitas de família

A tarde da última terça-feira, 12, reuniu doceiras amadoras da terceira idade para concorrerem com seus pratos no 1º Concurso de Sobremesas Natalinas do CCI – Centro de Convivência do Idoso, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Foram 12 sobremesas inscritas que foram julgadas pelos critérios de apresentação do prato, sabor e aparência. Além disso, de acordo com a coordenadora do CCI, Edenize Farias dos Santos, o doce deveria remeter ao Natal em família. “A sobremesa deve mostrar a habilidade culinária da participante, resgatar o espírito natalino e de confraternização em família”, frisou.

Poder afetivo

A secretária da pasta, Danielle Kondlatsch, lembrou que há uma expectativa especial pelos pratos de natal. “A culinária natalina tem esse poder afetivo, esse significado especial de resgatar as memórias de família: pratos que nossas mães e avós faziam”, disse. Em seguida, quatro jurados tiveram a tarefa de experimentar as sobremesas e classificá-las em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem esteve prestigiando o concurso, também pode degustar os pratos, que independente da classificação, fizeram sucesso com o público.

Vencedoras

Em primeiro lugar ficou a sobremesa de Lucimar Iarenczuk, professora aposentada, que fez um pavê de frutas. “Tenho orgulho de participar do CCI. Esta sobremesa me lembra a infância, despertando minha memória olfativa. A ameixa tem o cheirinho do Natal, do doce que minha mãe fazia”, declarou a vencedora. Em segundo lugar ficou Judith Pivovar e em terceiro Nathália Conceição Hack. As três receberam troféu de participação e o reconhecimento dos amigos e familiares presentes.