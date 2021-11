1º Festival de Esportes de Mafra terá início no dia 23

Atletismo, badminton e tênis de mesa. Estas são as modalidades de disputa do 1º Festival de Esportes de Mafra, que acontece nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro, na Unc-Mafra. Todas as escolas – municipais, estaduais, particulares e sem fins lucrativos podem inscrever seus alunos.

A data limite de inscrição é até o dia 19 de novembro. Cada escola poderá inscrever no máximo dois alunos em cada prova do atletismo e mais o revezamento 4×100 masculino e feminino, nas categorias 13 e 14 anos e 15 e 16 anos. As três modalidades são para crianças e adolescentes de 11 a 16 anos. Para tênis de mesa e badminton cada escola poderá inscrever três alunos por categoria. Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada prova, além de destaque geral da competição masculino e feminino. O festival também é aberto para atletas com deficiência intelectual e deficiência física.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Modalidades

As competições começam no dia 23 com atletismo e seguem no dia 25. As provas são nas modalidades de: 50m, 80m, 150m. 800m, lançamento de pelota, distância, arremesso de peso e revezamento 4x100m. No dia 24 acontecem as disputas de badminton e no último dia, 26, é a vez do tênis de mesa.

Realização

O 1º Festival de Esportes de Mafra é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura em parceria com a Escola São Lourenço, Coordenadoria de Educação Física e Reitoria da UnC – Campus Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sobre o festival

Regulamento e fichas de inscrição disponíveis no site da Prefeitura de Mafra – página da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura – Esporte – 1º Festival de Esportes.

Informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Esportes de Mafra pelo telefone: (47)3642-0488.