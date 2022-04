1º Pedágio da Saúde de Mafra contou com a participação da população

Das 8h30 às 11h30 passaram pelo local mais de 50 pessoas que fizeram diversos testes

Como anda seu peso? Sua glicemia? E sua pressão arterial? Tem se exercitado? Com a finalidade de promover a saúde da população, a ESF Vereador Edson Luis Schultz (Restinga), e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) com o apoio da Secretaria Municipal da saúde realizaram na manhã de quarta-feira, 27, na Rua Capitão João Braz, junto a ciclovia do parque do Passo, o 1º Pedágio da Saúde.

Quem passava pelo local era convidado a realizar alguns testes como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos, avaliação antropométrica e bioimpedância e avaliação bucal para prevenção ao câncer de boca. Além disso, o evento promoveu a prática adequada da caminhada com alongamento coletivo.

De acordo com dados da ESF, foram atendidas 44 pessoas e feitos 38 exames de glicemia, 12 testes rápidos para DSTs, realizadas 15 avaliações odontológicas, 34 avaliações com peso, altura, circunferência abdominal, avaliação de bioimpedância, orientações sobre caminhada segura e alimentação saudável. Participaram da caminhada um grupo de 15 pessoas. Uma das organizadoras do evento, a psicóloga Ivonete E. Pacheco, avaliou a ação como positiva, pois, “as pessoas precisam ter um tempo para si, sair da zona de conforto e entender que saúde é também ter momentos positivos em sua vida”.

População consciente

Nicolau Hlenka Filho, 62 anos, aposentado e sua esposa Sonia Joana Maria Pasternak Hlenka, 57 anos, do lar, foram ao local para participar das ações. Para eles foi uma oportunidade a mais para conferir como está a saúde. “Achamos bem interessante este evento e devem ser feitos mais durante o ano”, disseram. Nicolau, que já tomou a vacina contra a gripe (faz parte do público-alvo com 60 anos ou mais), alertou que a pessoa não pode se acomodar, como aconteceu durante a pandemia da Covid-19, e voltar a manter a saúde em dia, indo às unidades de saúde e se exercitando.

