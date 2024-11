1º Workshop de Agricultura Familiar x Merenda Escolar levou esclarecimentos sobre o tema aos produtores rurais

A Prefeitura de Mafra por meio das secretarias municipais de Educação e da secretaria de Agricultura, abriu o mês de novembro realizando o “1º Workshop de Agricultura Familiar x Merenda Escolar”, reunindo cerca de 30 produtores da agricultura familiar e potenciais novos fornecedores.

Dentre os temas abordados e discutidos, os participantes puderam se inteirar sobre o processo de venda de alimentos para a Prefeitura, as demandas da alimentação escolar e a importância do comprometimento junto à Educação de Mafra.

Novas perspectivas

O workshop foi dividido em tópicos, abordando assuntos como orçamento, edital de chamada pública (modo de licitação para aquisição dos produtos da alimentação escolar), cardápio, recebimento de mercadorias e pagamento dos agricultores. O secretário de agricultura André Hack abordou o cenário local, políticas públicas, profissionalização e novas tecnologias no campo e ainda a importância de associações de moradores. “A agricultura familiar de Mafra avança na qualidade dos seus produtos e melhoria operacional, e os canais de venda para a merenda escolar auxiliam na renda das famílias e na circulação financeira no Município”, disse.

A secretária de educação Jamine Henning explicou o processo de aquisição pela secretaria, focando na qualidade dos produtos. “Nosso cardápio é extremamente bom e diversificado, mas podemos ter um ainda melhor, valorizando o que tem aqui na nossa terra”. Ela lembrou que os produtores podem oferecer produtos diferentes dos atualmente adquiridos, pois a merenda escolar contempla 200 dias letivos.

PNAE

Para confeccionar um cardápio saudável e atrativo ao paladar e falar das necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a nutricionista Giovana Kondlastch expôs as quatro leis da alimentação: adequação, qualidade, quantidade e harmonia. De acordo com o histórico de Mafra no PNAE, o percentual investido ao longo dos anos vem subindo, como em 2017 em que 100% dele foi com recursos da agricultura familiar. Em 2021 foi de 53%; 2022 – 84%; 2023 – 92% e 2024 será próximo de 100%. “Os produtos que vocês nos trazem enriquecem o nosso cardápio”.

Legislação, etapas, edital e contrato. Estes tópicos foram abordados pelo secretário de administração, Adriano Marciniak. A lei nº 14.133/21 (nova lei de licitações) foi um dos assuntos comentados e o que os produtores tem de seguir conforme o disposto para merenda escolar. “Por ano realizamos duas chamadas públicas, chegando a cerca de R$ 1 milhão na compra de produtos da agricultura familiar”, destacou.

Como última palestra do workshop, o extensionosta rural da EPAGRI, Guilherme Briski, explanou sobre inovações para o desenvolvimento rural sustentável, programas para auxiliar os produtores e a importância do planejamento de propriedade. “Vocês tem de perceber as oportunidades dentro da unidade produtiva para gerar valores para aquela área”, pontuou, convidando os participantes a procurar os serviços da instituição para o crescimento rural.

Encerrando o evento, o secretário da agricultura agradeceu a presença de todos, chamando os produtores para “se tornarem parceiros na alimentação escolar de qualidade, com planejamento e comprometimento”.