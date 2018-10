240 alunos atletas participaram do IX Festival de Atletismo Augusta Vitória

A escola anfitriã foi a campeã, com 10 de ouro, conquistando 18 medalhas no total

Um total de 240 alunos atletas participaram no último sábado, dia 29 de setembro, do IX Festival de Atletismo Augusta Vitória. O evento já é tradição, pois reúne atletas das comunidades do interior e a adesão de diversas outras escolas. Os alunos do 1º ao 5º anos e de educação especial participaram das disputas nas modalidades de corrida 50m, 150m e 400m, lançamento de pelota, salto em altura e em distância. Foram premiados com medalhas os três primeiros lugares, os alunos participantes e as escolas com troféus.

As escolas presentes foram EMEF Campo da Lança, EMEB São Sebastião, EMEF São Lourenço, EMEB Avencal do Saltinho, EMEB Benemérito Felipe Carvalho Martins, EMEB Evaldo Steidel, EI Passo da Cruz e a escola anfitriã Augusta Vitória.

PREMIAÇÃO

A diretora Gesiane KoeneWorell agradeceu às escolas participantes, bem como a colaboração e apoio dos professores e funcionários da EMEB Augusta Vitória, além da comunidade escolar e das empresas locais. “As provas aconteceram num clima de harmonia, respeito e parceria”, declarou e ressaltou o envolvimento e o compromisso da equipe escolar, APP e Conselho Escolar para o sucesso de mais essa edição, citando o apoio de diversas empresas e da Unopar/PR que com seus acadêmicos do curso de Educação Física auxiliaram no festival.