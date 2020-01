2ª Audiência Pública para revisão do Plano Diretor de Mafra acontece na próxima quarta-feira

No dia 22 de janeiro, às 18h30min na Amplanorte, a população é conclamada a debater sobre o planejamento territorial e a política de gestão do solo urbano de Mafra

O ano começa e com ele muitas decisões precisam ser tomadas, as quais refletirão diretamente na urbanização da cidade. Na próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro, às 18h30min, no auditório da Amplanorte, acontece a 2ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Mafra.

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, conclama a população para participar e debater sobre os instrumentos de controle urbanístico: parcelamento, uso e ocupação do solo; macrozoneamento e zoneamento; Código de obras e posturas. De acordo com a Secretaria, serão feitas mais audiências públicas para discussão de demais assuntos relacionados à urbanização urbana. Do resultado de cada audiência surge a elaboração de um projeto de lei, fruto da participação popular no processo de decisão sobre a coisa pública.

Todos os arquivos relacionados às Audiências Públicas de Revisão do Plano Diretor de Mafra estão disponíveis para consulta e download no site da Prefeitura de Mafra, por meio do link: http://bit.ly/planodiretormafra.