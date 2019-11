2ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo já está vigente

De 18 a 30 de novembro, jovens adultos (20 a 29 anos) estão no grupo prioritário para receber as doses da vacina.

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo vem sendo divulgada há mais de um mês pelo Ministério da Saúde e estende-se até o dia 30 de novembro em todo o país. É importante que o cidadão tenha em mente que a vacinação protege não apenas quem recebe a vacina, mas a comunidade como um todo. Por isso, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conclama a população a verificar sua condição vacinal, completando o quadro de vacinas recomendadas, caso este esteja incompleto.

Esta segunda etapa visa imunizar adultos jovens não vacinados na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. O dia D encerra a campanha em 30 de novembro. É válido ressaltar que, independentemente do público alvo nesta etapa ser limitado, todas as pessoas entre 6 meses e 49 anos de idade, e que não possuem registro da vacina de sarampo, devem procurar as unidades de saúde para averiguar a sua condição vacinal.