2ª Gincana de Integração Intercomunidades (GIIC) passa pela etapa de jogos

De 21 a 30 de agosto as equipes esportivas das associações Amaec, Amap, Bela Vista, São Lourenço, Solidariedade, Vila Novense, Vista Alegre e Vila Ivete disputaram os Jogos da Integração, que são uma etapa da Gincana de Integração Intercomunidades (GIIC 2023). As competições correram nas modalidades de futebol masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, truco, canastra, general e dominó unissex.

Premiação

A premiação será na Festa da Integração no dia 30 de setembro, na Associação Comunitária Vilanovense das 9 às 17 horas. Na ocasião serão distribuídas medalhas personalizadas para os participantes de 1º, 2º e 3º lugar, além da pontuação da gincana. Vale destacar que a segunda edição GIIC 2023 é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e neste ano oferece atividades como campanha do agasalho, histórias das famílias mafrenses, jogos, concurso de dança e de rainhas, show de talentos e Feira do Empreendedorismo. Pela gincana, já foram realizadas os desafios “Campanha do Agasalho” e “Histórias de Família”.