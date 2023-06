2ª Gincana de Integração Intercomunidades inicia com os desafios Campanha do Agasalho e “Histórias de Família”

Compartilhar no Facebook

A segunda edição da Gincana de Integração Intercomunidades – GIIC 2023 a ser realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, contará neste ano com atividades como campanha do agasalho, histórias das famílias mafrenses, Jogos como voleibol, futsal e jogos de mesa, concurso de dança e de rainhas, show de talentos e Feira do Empreendedorismo.

As primeiras atividades iniciam com os desafios “Campanha do Agasalho” e “Histórias de Família”. Os interessados em representar seu bairro em quaisquer desses desafios, ou inscrever sua equipe, podem entrar em contato pelo whatsApp: (47) 99229-7438.