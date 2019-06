2º Café com Cultura festeja Semana dos Museus e alinhava participação de grupos étnicos na festa de aniversário de Mafra

Reunindo representantes dos grupos étnicos Alemão, Italiano, Ucraniano, Polonês e Luxemburguês, além de mulheres ligadas à arte riomafrense, aconteceu na noite de segunda-feira, no Cenpáleo, o 2º Café com Arte, uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, por meio do departamento de Cultura, com apoio da UnC/Cenpáleo.

O Café teve dois objetivos específicos: valorizar o Museu da Terra e da Vida, de Mafra, em razão da Semana Nacional de Museus e iniciar conversações sobre a participação dos grupos representantes dos imigrantes, que auxiliaram na colonização das duas cidades, na Festa das Etnias, que acontecerá em setembro, em razão do aniversário de Mafra.

A diretora de Cultura, Eliane Villa Lobos Strapasson, destacou a importância dos grupos étnicos na preservação da memória dos antepassados, das tradições e costumes dos povos imigrantes. Na sequência, a primeira dama do município, Iara Bielecki, entregou ofício convidando cada um dos grupos a participar da Festa das Etnias, nos dias 7 e 8 de setembro, quando haverá um espaço cultural e gastronômico destinado para exposição e comercialização dos seus produtos.

A musicista e pedagoga Maria Izabel Foohs Heuko, abrilhantou o evento com apresentações no acordeon.

CENPÁLEO

No momento do Museu, o professor Luiz Carlos Weinschütz fez uma explanação sobre o início da vida na terra e sobre o Centro de Paleontologia da UnC, explicando sobre os seus materiais expostos, as descobertas feitas em Mafra e na região, além da importância do museu para o estudo da vida na terra.

O Cenpáleo é um centro de pesquisas em paleontologia da região norte de Santa Catarina e tem por objetivo salvaguardar o patrimônio Paleontológico e Geológico de forma geral, promover a pesquisa e a divulgação do conhecimento científico paleontológico, enfatizando o material proveniente do planalto norte catarinense.

Mantido pela Universidade do Contestado, situado no campus Mafra, o espaço é composto por reserva técnica (acervo/coleção científica), laboratórios e setor administrativo. O Museu da Terra e da Vida constitui a parte expositiva do Cenpáleo. Trata-se de um museu de história natural com foco no patrimônio fóssil brasileiro, em especial do norte catarinense; e promove também atendimentos de visita no museu e saídas a campo, visando integrar a sociedade com o meio científico-acadêmico.

Foi fundado em 1997 por iniciativa do então diretor presidente da Universidade do Contestado, prof°. Mário Fritsch. Foi idealizado e gerido pelo prof°. Oscar Rösler até o ano de 2005, na ocasião de sua aposentadoria, quando o prof°. Luiz Carlos Weinschütz assumiu sua coordenação, seguindo com o desenvolvimento do Centro Paleontológico até os dias presentes. O museu recebe entre seis e sete mil visitantes por ano, já atingindo a soma de 75 mil visitantes. Possui cerca de 500 peças em exposição, mais de 15 mil fósseis catalogados e cerca de 20 mil por catalogar. Seu acervo encontra-se entre as 10 maiores coleções de paleontologia do Brasil.