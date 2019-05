2º Café com Cultura marcará Semana Nacional dos Museus

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura realizará, por meio do Departamento de Cultura, em parceria com o Museu da Terra e da Vida – UnC Mafra, o 2º Café com Cultura em comemoração à Semana Nacional dos Museus. O evento está programado para o dia 27 de maio, segunda-feira, a partir das 19h30, no próprio Museu, anexo ao Cenpáleo, na UnC.

Esse é a segunda edição do Café com Cultura realizada neste ano. O tema do encontro refere-se à Semana dos Museus, que tem por finalidade promover a valorização dos museus brasileiros, bem como aumentar o interesse da população em conhecê-los, intensificando a relação com a sociedade. Nesse dia poderão ainda ser alinhavadas algumas ações envolvendo a participação de grupos étnicos na festa das etnias.

A primeira edição aconteceu em março, reunindo mulheres representantes de diversos segmentos culturais, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Serviço

2º Café com Cultura

Quando – dia 27 de maio

Onde – no Museu da Terra e da Vida – Cenpáleo – UnC

Horário – às 19h30min