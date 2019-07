3ª Feira da Interação acontece neste sábado na escola Mario Goeldner

Compartilhar no Facebook

A EMEB Mário de Oliveira Goeldner realizará neste sábado (06) a 3ª Feira da Interação. O evento iniciará às 8h30 no ginásio de esportes da escola. Nesse dia toda comunidade está convidada a participar. A feira tem por objetivo discutir temáticas trabalhadas pelos professores durante o semestre e apresentar aos pais e à comunidade os trabalhos produzidos pelos alunos.

A 3º feira da Interação conta com os seguintes parceiros: Prefeitura Municipal de Mafra, por meio das secretarias de Educação Esporte e Cultura, da Saúde e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, além do Conselho Tutelar, AMPLANORTE, CDLs – Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, SESC, Casan, Policia Militar e Corpo de Bombeiros.

TEMAS ABORDADOS

Os trabalhos abordarão as seguintes temáticas: Brinquedos e Brincadeiras, Saúde Bucal, Papel Reciclável “Os Heróis da Reciclagem”, Viajando com a Leitura e a Escrita “Meu Primeiro Livro”, A Evolução dos Meios de Comunicação e sua Relação com o Meio Ambiente, Mosquito da Dengue “Ênfase na Febre Amarela”, Transito x Meio Ambiente, Respeito a Diversidade “Bullying”, Ética e Meio Ambiente, Obesidade Infantil, Matemática da cartografia, Divertida Mente e Inteligência emocional, Música, Uma Proposta para o Ensino da Língua Portuguesa, A Arte da Cultura Ucraniana na Escola, Plantando Vida, Revolução Industrial, Água, Geometria e Diversidades Culturais e Religiosas. Haverá ainda atividades físicas e venda de pastel e espetinho.